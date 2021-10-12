Дочь Оли Поляковой покусал уличный кот, у девочки заражение

Сейчас 10-летняя Алиса находится на антибиотиках.

Украинская певица Оля Полякова рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ее младшей дочерью Алисой.

Так, девочка решила погладить уличного кота, а животное, в свою очередь, покусало ее. Об этом звездная мама рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Полякова запостила видео, в котором вместе с Алисой гуляет по центру Киева.

Алису укусил кот / instagram.com/polyakovamusic

В ролике дочь артистки изображена с перевязанной рукой. Как сообщила Полякова, во время укуса кот заразил девочку, поэтому сейчас она находится на антибиотиках.

Алису укусил кот / instagram.com/polyakovamusic

"Кот укусил и произошло заражение. И вот теперь нам приходится носить повязку, не ходить в школу и пить антибиотики", — сообщила Полякова.

instagram.com/polyakovamusic

Чтобы хоть как-то поднять девочке настроение, Оля вместе с дочерью отправилась гулять по Киеву и наслаждаться золотой осенью.

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