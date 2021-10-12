Жена Виктора Павлика впервые показала сына, когда ему было восемь дней

Екатерина очаровала фотографиями крошечного Миши.
Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками очень личным.
На странице в Instagram избранница музыканта впервые разместила снимки их сыночка Мишеньки, на которых он изображен очень крошечным — только в восемь дней своей жизни. Автором фотосессии выступила фотограф Ольга Цыбенко.
На снимках маленький Миша сладко спит в разной одежке — вязаной шапочке, одеяльце, штанишках и колпачке. Растроганные увиденным подписчики страницы Репяховой поделились своими эмоциями. Кто-то отметил, что на эти кадры можно смотреть вечность, а кто-то даже заметил, что на фотографиях мальчик очень похож на свою маму.
Отметим, что Екатерина Репяхова родила Виктору Павлику сына 15 июня 2021.
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