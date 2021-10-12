Жена Виктора Павлика впервые показала сына, когда ему было восемь дней

Жена Виктора Павлика впервые показала сына, когда ему было восемь дней

Екатерина очаровала фотографиями крошечного Миши.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками очень личным.

На странице в Instagram избранница музыканта впервые разместила снимки их сыночка Мишеньки, на которых он изображен очень крошечным — только в восемь дней своей жизни. Автором фотосессии выступила фотограф Ольга Цыбенко.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

На снимках маленький Миша сладко спит в разной одежке — вязаной шапочке, одеяльце, штанишках и колпачке. Растроганные увиденным подписчики страницы Репяховой поделились своими эмоциями. Кто-то отметил, что на эти кадры можно смотреть вечность, а кто-то даже заметил, что на фотографиях мальчик очень похож на свою маму.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Отметим, что Екатерина Репяхова родила Виктору Павлику сына 15 июня 2021.

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