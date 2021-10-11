Илона Гвоздева трогательно поздравила сына с его первым днем рождения

Звезда также показала чувственные фото с именинником.

Украинский хореограф Илона Гвоздева сообщила о празднике в ее семье.

Сегодня, 11 октября, сыну танцовщицы Доминику исполняется год. По этому случаю Илона решила показать редкие фото с мальчиком.

Семья Илоны Гвоздевой / instagram.com/ilonagvozdeva

На снимках изображен еще совсем крохотный Доминик. Хореограф даже опубликовала фотографии, сделанные в роддоме.

Илона Гвоздева с сыном / instagram.com/ilonagvozdeva

Кроме этого, Илона написала трогательное поздравление под снимками.

Илона Гвоздева с сыном / instagram.com/ilonagvozdeva

"Родной сынок. Еще совсем недавно мама носила тебя под сердцем в животе, а уже сегодня мы празднуем твой первый год жизни. Спасибо тебе, мой ангелочек, что именно я твоя мама. Быть мамой сына — это счастье. Желаю тебе быть здоровым и счастливым ", — тронула своим обращением к сыну танцовщица.

Беременная Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

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