В Одессе отец с сыном избили мужчину до смерти и вывезли в поле

В Одессе отец с сыном избили мужчину до смерти и вывезли в поле

Задержанным "светит" срок.

В Одессе 60-летний мужчина со своим 36-летним сыном до смерти забили знакомого. Происшествие случилось в ходе ссоры во время застолья в арендованной квартире.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Известно, что оба злоумышленника родом из Винницкой области. Конфликт произошел между отцом и гостем, а сын стал на сторону родственника и помог "успокоить" своего 28-летнего товарища.

Мужчины избили его до потери сознания, а потом вывезли за город и бросили посреди поля. Пострадавший пришел в себя и добрался до обочины дороги, где его заметили прохожие. Мужчину госпитализировали, но он скончался от полученных травм.

Потерпевший не помнил, кто его избил. Полицейским понадобилось несколько дней, чтобы установить личности злоумышленников. Первым правоохранители нашли сына в Одессе, сообщили ему о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Отец задержанного успел уехать в Винницкую область. Полицейские продолжают проводить с ним следственные мероприятия.

Виновным грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, в Николаевской области мужчина вилами заколол родного брата.

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