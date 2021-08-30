В Николаевской области мужчина вилами заколол брата

Мужчины поссорились между собой.

В Николаевской области жительница одного из сел Шевченковской ОТГ сообщила полиции о том, что ее сын вилами заколол своего брата.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

На месте инцидента полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой старший из братьев ударил вилами 39-летнего брата.

От полученных травм он скончался до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские доставили 42-летнего злоумышленника в участок.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы..

Напомним, что в Хмельницкой области по подозрению в двойном убийстве полицейские задержали 52-летнего жителя Запорожья. Он молотком убил сестру и ее сожителя.

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