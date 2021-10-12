В Одесі батько з сином забили чоловіка до смерті та вивезли у поле

В Одесі батько з сином забили чоловіка до смерті та вивезли у поле

Затриманим "світить" термін.

В Одесі 60-річний чоловік зі своїм 36-річним сином до смерті забили знайомого. Подія трапилася в ході сварки під час застілля в орендованій квартирі.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Відомо, що обидва зловмисники родом із Вінницької області. Конфлікт стався між батьком і гостем, а син став на сторону родича і допоміг "вгамувати" свого 28-річного товариша.

Чоловіки побили його до знепритомлення, а потім вивезли за місто і покинули посеред поля. Потерпілий отямився і дістався до узбіччя дороги, де його помітили перехожі. Чоловіка госпіталізували, але він помер від отриманих травм.

Потерпілий не пам'ятав, хто його побив. Поліцейським знадобилося кілька днів, щоб встановити особи зловмисників. Першим правоохоронці знайшли сина в Одесі, повідомили йому про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Батько затриманого встиг виїхати до Вінницької області. Поліцейські продовжують проводити з ним слідчі заходи.

Винним загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Нагадаємо, у Миколаївській області чоловік вилами заколов рідного брата.

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