Доньку Олі Полякової покусав вуличний кіт, у дівчинки зараження

Наразі 10-річна Аліса перебуває на антибіотиках.
Українська співачка Оля Полякова розповіла про неприємний інцидент, який стався з її молодшою донькою Алісою.
Так, дівчинка вирішила погладити вуличного кота, а тварина, своєю чергою, покусала її. Про це зіркова мама розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Полякова запостила відео, у якому разом з Алісою гуляє центром Києва.
У ролику донька артистки зображена з перев'язаною рукою. Як повідомила Полякова, під час укусу кіт заразив дівчинку, тож зараз вона перебуває на антибіотиках.
"Кіт вкусив і сталося зараження. І от тепер нам доводиться носити пов'язку, не ходити до школи і пити антибіотики", - повідомила Полякова.
Аби хоч якось підняти дівчинці настрій, Оля разом з донькою вирушила гуляти Києвом і насолоджуватися золотою осінню.
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