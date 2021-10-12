Доньку Олі Полякової покусав вуличний кіт, у дівчинки зараження

Наразі 10-річна Аліса перебуває на антибіотиках.

Українська співачка Оля Полякова розповіла про неприємний інцидент, який стався з її молодшою донькою Алісою.

Так, дівчинка вирішила погладити вуличного кота, а тварина, своєю чергою, покусала її. Про це зіркова мама розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Полякова запостила відео, у якому разом з Алісою гуляє центром Києва.

Алісу вкусив кіт / instagram.com/polyakovamusic

У ролику донька артистки зображена з перев'язаною рукою. Як повідомила Полякова, під час укусу кіт заразив дівчинку, тож зараз вона перебуває на антибіотиках.

Алісу вкусив кіт / instagram.com/polyakovamusic

"Кіт вкусив і сталося зараження. І от тепер нам доводиться носити пов'язку, не ходити до школи і пити антибіотики", - повідомила Полякова.

instagram.com/polyakovamusic

Аби хоч якось підняти дівчинці настрій, Оля разом з донькою вирушила гуляти Києвом і насолоджуватися золотою осінню.

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