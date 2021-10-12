Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо": що це означає

Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо": що це означає

Церемонія підписання відбулася 12 жовтня.

Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС.

Відповідний документ підписали в присутності президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на саміті Україна - ЄС у Києві.

Згідно з документом, Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів до будь-яких країн-членів Євросоюзу. Водночас країни ЄС зможуть призначати будь-якого свого перевізника для виконання рейсів до України. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Своєю чергою, днем раніше анонімний високопоставлений чиновник ЄС анонсував підписання угоди про спільний авіаційний простір, яка, за його словами, відкриє Україну для деяких лоукостерів, що збільшить кількість пасажирів і значно сприятиме зростанню економіки України у сфері туризму.

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"На саміті буде підписано три угоди. Перша - угода про спільний авіаційний простір, яка, простими словами, поліпшить зв'язок між двома сторонами і створить умови для нових комерційних можливостей для авіаліній України та країн-членів ЄС", - цитує його "Інтерфакс".

Нагадаємо, 12 жовтня у Києві відбувається саміт України-ЄС, на якому обговорюватимуть імплементацію двосторонньої Угоди про асоціацію, боротьбу з коронавірусом та безпекові питання.

Так, згідно з порядком денним саміту, о 18:00 Шарль Мішель проведе зустріч із Володимиром Зеленським.

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Новини світу: Україна підпише угоду про спільний авіапростір із ЄС

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