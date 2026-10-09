Деньги от ЕС для Украины: получит ли Киев новые транши — подробности

Брюссель готов ускорить выплаты по кредиту и привлечь G7. / © Associated Press

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Еврокомиссия может ускорить выплату многомиллиардного кредита Украине от ЕС. Речь идет о траншах, запланированных на следующий год. Об этом заявил еврокомиссар по экономике после заседания министров финансов Евросоюза.

Чиновник подтвердил: в следующем, 2027 году, Украине грозит значительный дефицит финансирования. Брюссель готов опережать собственный график выплат, чтобы поддерживать охваченную войной страну на плаву. Однако одних только этих средств, как признают в ЕС, не хватит.

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Какой план разрабатывается в Европе — в материале корреспондентки «Радио Свобода» в ЕС Зоряны Степаненко, подготовленном специально для ТСН.

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Финансовые проблемы и рост стоимости войны

Украина готовится к сложной зиме. Но после неё возникнут другие вызовы — финансовые. Потребности Украины в дополнительных средствах стали одной из главных тем заседания министров финансов стран ЕС.

Россия ведет войну всё более интенсивно. Растет число жертв среди гражданского населения Украины, а также её экономические потери. Страдают отрасли, которые обеспечивали охваченную войной страну валютными поступлениями: металлургия и агроэкспорт, ведь морской экспорт фактически заблокирован.

Министр финансов Украины недавно заявил в Брюсселе, что впервые с начала полномасштабной войны налоговые и таможенные органы не выполнят план поступлений в бюджет. Стоимость войны для Киева и его партнеров растет.

По оценкам Киева и Брюсселя, в этом году ситуацию более или менее удастся урегулировать. Но уже в следующем, 2027 году, финансовая проблема обострится с новой силой. Профильный украинский чиновник оценивает её почти в 70 миллиардов евро — это и бюджетные потребности, и оборонные расходы.

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В Еврокомиссии признают: дефицит финансирования значителен. В связи с этим Брюссель заявляет о готовности ускорить выплаты по уже согласованному многомиллиардному кредиту для Украины в следующем году и призывает других партнеров мобилизовать поддержку.

«Мы уже договорились, по сути, о том, чтобы перенести выплаты по кредиту Ukraine Support Loan на более ранний период 2027 года. В то же время мы ищем другие источники финансирования и работаем с международными партнерами. Они демонстрируют готовность присоединиться и предоставить дополнительное финансирование. Кроме того, ряд стран НАТО пообещали Украине существенную военную поддержку. И важно, чтобы она материализовалась и была фактически предоставлена», — подчеркнул еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Варианты покрытия дефицита: от МВФ до российских активов

Дипломаты ЕС в беседе с «Радио Свобода» называют несколько возможных вариантов, как восполнить дефицит в финансировании Украины в 2027 году:

Увеличение двусторонней помощи: расширение поддержки со стороны государств-членов ЕС, а также других участников «Группы семи» (G7). Многие страны Евросоюза ссылаются на G7, стремясь распределить финансовое бремя. Кредитование МВФ: совместно с Украиной Международный валютный фонд в настоящее время оценивает её потребности на следующий год. Однако эта цифра является динамичной и регулярно меняется. Совместные заимствования ЕС: заимствования под гарантии бюджета Евросоюза. Только по этой схеме был одобрен кредит ЕС на 90 миллиардов евро на этот и следующий годы.

В то же время некоторые государства-члены призывают вернуться к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских активов, большая часть которых хранится в Бельгии.

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План по использованию этих активов для оказания помощи Украине в прошлом году провалился из-за возражений премьер-министра Бельгии. Дипломаты, осведомленные о настроениях внутри ЕС, пока не видят признаков того, что сейчас их удастся преодолеть. Позиция Бельгии остается неизменной, поскольку страна не видит готовности других членов ЕС разделить с ней потенциальные финансовые риски.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев парализован КОЛАПСОМ! Новые переговоры в США с Украиной! | ТСН 20:00 9 октября

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