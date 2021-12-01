Первые в мире биороботы начали самовоспроизводиться

Американские ученые заявили, что первые живые роботы - ксеноботы - могут размножаться.

Ученые университета Вермонта в США обнаружили, что созданные ими первые в мире биороботы - ксеноботы - обладают способностью самовоспроизводиться.

Об этом сообщает New Scientist.

Ксеноботы впервые были созданы в прошлом году с помощью клеток из эмбриона лягушки вида Xenopus laevis. В лабораторных условиях клетки образовывали небольшие структуры, которые могли самостоятельно собираться, двигаться группами и чувствовать свою среду. По словам ученых, когда биороботы собираются в группы, они могут образовывать сферы примерно из трех тысяч клеток в течение пяти дней.

Исследователи заметили, что группы из 12 биороботов могут образовывать одно или два новых поколения.

Также читайте За время карантина в США вырос спрос на аренду роботов-официантов: не устает и работает за троих

"Один ксенобот-отец может запустить процесс размножения, а затем случайно второй родитель может поместить больше ячеек в эту кучу клеток и так далее", — отметил автор исследования Джош Бонгард.

Ученые говорят, что новое исследование может быть полезно для использования в медицинской сфере.

"Если бы мы знали, как приказать клеткам делать то, что мы хотим, то это была бы регенеративная медицина — решение травматических повреждений, врожденных пороков, рака и старения", — считают авторы исследования.

Исследование показывает совершенно новую модель воспроизведения: кинематическую саморепликацию. Отмечается, что ни одно животное или растение, известное науке, не воспроизводится таким образом. Этот процесс известен на молекулярном уровне, но он ранее не наблюдался в масштабах клетки или организма.

Может быть, сначала зарождения жизни на Земле кинематическая саморепликация в молекулах могла сыграть свою эволюционную роль. Некоторые члены команды надеются использовать ксеноботов, чтобы исследовать, как могли размножаться первые организмы на Земле.

Напомним, что в начале 2020 года ученые создали совершенно новую форму жизни – первый в мире программируемый живой организм.

Читайте также: