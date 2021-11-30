Китайские ученые изобрели пластик из спермы лосося

Исследователи уже создали чашку, кусочки пазла и молекулу ДНК из экологически чистого пластика.
В Китае ученые из Тяньцзинского университета изобрели новый экологически чистый пластик, изготовленный из спермы лосося.
Об этом сообщает Euronews.
Исследователи объединили два коротких цепи ДНК спермы с химическим веществом из растительного масла, которое связывает их вместе. Это создает мягкий материал, известный как гидрогель. Отсюда гель формируют в разные формы и сушат замораживанием, чтобы удалить застывающую влагу. Ученые уже создали чашку, кусочки пазла и молекулу ДНК из экологически чистого пластика.
Команда китайских ученых отмечает, что пластик из спермы лосося наносит меньше вреда окружающей среде. Они объясняют, что создание пластика на основе ДНК позволяет выделять на 97 процентов меньше выбросов углерода, чем полистирол. Погружение предметов, созданных из материала, в воду превращает их обратно в гель, который можно превратить в новые объекты. Однако новый материал имеет некоторые ограничения. Предметы, сделанные из этого материала, следует держать сухими.
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