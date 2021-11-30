Китайские ученые изобрели пластик из спермы лосося

Исследователи уже создали чашку, кусочки пазла и молекулу ДНК из экологически чистого пластика.

В Китае ученые из Тяньцзинского университета изобрели новый экологически чистый пластик, изготовленный из спермы лосося.

Об этом сообщает Euronews.

Исследователи объединили два коротких цепи ДНК спермы с химическим веществом из растительного масла, которое связывает их вместе. Это создает мягкий материал, известный как гидрогель. Отсюда гель формируют в разные формы и сушат замораживанием, чтобы удалить застывающую влагу. Ученые уже создали чашку, кусочки пазла и молекулу ДНК из экологически чистого пластика.

Команда китайских ученых отмечает, что пластик из спермы лосося наносит меньше вреда окружающей среде . Они объясняют, что создание пластика на основе ДНК позволяет выделять на 97 процентов меньше выбросов углерода, чем полистирол. Погружение предметов, созданных из материала, в воду превращает их обратно в гель, который можно превратить в новые объекты. Однако новый материал имеет некоторые ограничения. Предметы, сделанные из этого материала, следует держать сухими.