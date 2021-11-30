Китайські вчені винайшли пластик зі сперми лосося

Дослідники вже створили чашку, шматочки пазла та молекулу ДНК з екологічно чистого пластику.
У Китаї вчені з Тяньцзіньського університету винайшли новий екологічно чистий пластик, виготовлений зі сперми лосося.
Про це повідомляє Euronews.
Дослідники об'єднали два коротких ланцюга ДНК сперми з хімічною речовиною з рослинної олії, яка зв'язує їх разом. Це створює м’який матеріал, відомий як гідрогель. Звідси гель формують у різні форми та сушать заморожуванням, щоб видалити вологу, яка застигає. Вчені вже створили чашку, шматочки пазла та молекулу ДНК з екологічно чистого пластику.
Команда китайських вчених зазначає, що пластик зі сперми лосося завдає менше шкоди нашому природному середовищу. Вони пояснюють, створення пластику на основі ДНК дозволяє виділяти на 97 відсотків менше викидів вуглецю, ніж полістирол. Занурення предметів, створених із матеріалу, у воду перетворює їх назад у гель, який можна перетворити на нові об’єкти. Однак новий матеріал має деякі обмеження. Предмети, зроблені з цього матеріалу, потрібно тримати сухими.
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