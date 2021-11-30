Китайські вчені винайшли пластик зі сперми лосося

Дослідники вже створили чашку, шматочки пазла та молекулу ДНК з екологічно чистого пластику.

У Китаї вчені з Тяньцзіньського університету винайшли новий екологічно чистий пластик, виготовлений зі сперми лосося.

Про це повідомляє Euronews.

Дослідники об'єднали д ва коротких ланцюга ДНК сперми з хімічною речовиною з рослинної олії, яка зв'язує їх разом. Це створює м’який матеріал, відомий як гідрогель. Звідси гель формують у різні форми та сушать заморожуванням, щоб видалити вологу, яка застигає. Вчені вже створили чашку, шматочки пазла та молекулу ДНК з екологічно чистого пластику.

Команда китайських вчених зазначає, що пластик зі сперми лосося з авдає менше шкоди нашому природному середовищу. Вони пояснюють, створення пластику на основі ДНК дозволяє виділяти на 97 відсотків менше викидів вуглецю, ніж полістирол. Занурення предметів, створених із матеріалу, у воду перетворює їх назад у гель, який можна перетворити на нові об’єкти. Однак новий матеріал має деякі обмеження. Предмети, зроблені з цього матеріалу, потрібно тримати сухими.