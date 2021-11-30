Вчені виявили у кістках неандертальця "родича" коронавіруса

Відкриття було зроблено під час повторного аналізу кісток неандертальців.

Вчені виявили один із найперших випадків в історії, коли хвороба передалася від тварини до людини. Це був неандерталець, який, вірогідно, заразився при обробленні та приготуванні сирого м'яса.

Про це пише видання CNN.

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Відкриття було зроблено під час повторного аналізу кісток неандертальців, знайдених у печері неподалік французького села Ла-Шапель-о-Сен. Нове дослідження підтвердило, що неандерталець помер у віці 50-60 років, близько 50 тисяч років тому. У нього була запущена форма остеоартриту хребта та кульшового суглоба.

Під час повторного аналізу з'ясувалося, що не всі зміни в кістках неандертальця можна пояснити остеоартритом.

"Ми виявили, що деякі з наявних патологічних змін були викликані запальними процесами. Проаналізувавши всю картину, ми з'ясували, що неандерталець також страждав від бруцельозу", — сказав Хойслер.

Бруцельоз — це інфекційне захворювання, збудниками якого є мікроби бурцели. Воно передається від інфікованої тварини і досі поширене у світі. Бруцельоз є одним із найпоширеніших зоонозних захворювань, що передаються від тварини до людини. До цієї групи також входять такі віруси, як ВІЛ та коронавірус, що викликав пандемію COVID-19.

Раніше стало відомо, що вчені розкрили таємницю того, чому з лиця Землі зникли неандертальці. І причина не у масштабних катастрофічних подіях, а в звичній для нас хворобі.

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