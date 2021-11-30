Вчені виявили у кістках неандертальця "родича" коронавіруса

Відкриття було зроблено під час повторного аналізу кісток неандертальців.
Вчені виявили один із найперших випадків в історії, коли хвороба передалася від тварини до людини. Це був неандерталець, який, вірогідно, заразився при обробленні та приготуванні сирого м'яса.
Про це пише видання CNN.
Відкриття було зроблено під час повторного аналізу кісток неандертальців, знайдених у печері неподалік французького села Ла-Шапель-о-Сен. Нове дослідження підтвердило, що неандерталець помер у віці 50-60 років, близько 50 тисяч років тому. У нього була запущена форма остеоартриту хребта та кульшового суглоба.
Під час повторного аналізу з'ясувалося, що не всі зміни в кістках неандертальця можна пояснити остеоартритом.
"Ми виявили, що деякі з наявних патологічних змін були викликані запальними процесами. Проаналізувавши всю картину, ми з'ясували, що неандерталець також страждав від бруцельозу", — сказав Хойслер.
Бруцельоз — це інфекційне захворювання, збудниками якого є мікроби бурцели. Воно передається від інфікованої тварини і досі поширене у світі. Бруцельоз є одним із найпоширеніших зоонозних захворювань, що передаються від тварини до людини. До цієї групи також входять такі віруси, як ВІЛ та коронавірус, що викликав пандемію COVID-19.
Раніше стало відомо, що вчені розкрили таємницю того, чому з лиця Землі зникли неандертальці. І причина не у масштабних катастрофічних подіях, а в звичній для нас хворобі.
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