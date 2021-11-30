Ученые обнаружили в костях неандертальца "родственника" коронавируса

Открытие было сделано при повторном анализе костей неандертальцев.

Ученые обнаружили один из самых первых случаев в истории, когда болезнь передалась от животного человеку. Это был неандерталец, вероятно, заразившийся при обработке и приготовлении сырого мяса.

Об этом пишет издание CNN.

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Открытие было сделано при повторном анализе костей неандертальцев, найденных в пещере недалеко от французского села Ла-Шапель-о-Сен. Новое исследование подтвердило, что неандерталец скончался в возрасте 50-60 лет, около 50 тысяч лет назад. У него была запущена форма остеоартрита позвоночника и тазобедренного сустава.

В ходе повторного анализа выяснилось, что не все изменения в костях неандертальца можно объяснить остеоартритом.

"Мы обнаружили, что некоторые из имеющихся патологических изменений были вызваны воспалительными процессами. Проанализировав всю картину, мы выяснили, что неандерталец также страдал бруцеллезом", — сказал Хойслер.

Бруцеллез – это инфекционное заболевание, возбудителями которого являются микробы бурцеллы. Оно передается от инфицированного животного и до сих пор распространено в мире. Бруцеллез является одним из самых распространенных зоонозных заболеваний, передающихся от животных к человеку. В эту группу также входят такие вирусы, как ВИЧ и коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19.

Ранее стало известно, что ученые раскрыли тайну того, почему с лица Земли исчезли неандертальцы. И причина не в масштабных катастрофических событиях, а в обычной для нас болезни.

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