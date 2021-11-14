У США від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло три сніжні барси

У зоопарку COVID-19 заразилися і два суматранські тигри, яким вдалося одужати.
У США три снігові барси померли в зоопарку для дітей міста Лінкольн, що в штаті Небраска, від ускладнень, спричинених коронавірусом.
Про це повідомляє Associated Press.
У зоопарку COVID-19 також заразилися два суматранські тигри, яким, на щастя, вдалося одужати. Їх почали лікувати минулого місяця.
Зоопарк залишається відкритим для відвідувачів та продовжуватиме приймати їх з урахуванням санітарних вимог.
Зауважимо, що сніговий барс внесений до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи та має статус рідкісного чи вимирущого виду у всіх 12 країнах.
Як повідомлялося, коронавірус виявили у норок на двох фермах на півночі Греції. Також захворів на COVID-19 один із працівників ферми. У зв'язку з інцидентом, на фермі в Козані знищать близько 2,5 тис. норок. Водночас мутацій коронавірусу у грецьких норок зафіксовано не було.
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