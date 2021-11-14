У США від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло три сніжні барси

У США від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло три сніжні барси

У зоопарку COVID-19 заразилися і два суматранські тигри, яким вдалося одужати.

У США три снігові барси померли в зоопарку для дітей міста Лінкольн, що в штаті Небраска, від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Про це повідомляє Associated Press.

У зоопарку COVID-19 також заразилися два суматранські тигри, яким, на щастя, вдалося одужати. Їх почали лікувати минулого місяця.

Також читайте Сніжний барс може зникнути унаслідок глобального потеплінння

Зоопарк залишається відкритим для відвідувачів та продовжуватиме приймати їх з урахуванням санітарних вимог.

Зауважимо, що сніговий барс внесений до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи та має статус рідкісного чи вимирущого виду у всіх 12 країнах.

Як повідомлялося, коронавірус виявили у норок на двох фермах на півночі Греції. Також захворів на COVID-19 один із працівників ферми. У зв'язку з інцидентом, на фермі в Козані знищать близько 2,5 тис. норок. Водночас мутацій коронавірусу у грецьких норок зафіксовано не було.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання