Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У США від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло три сніжні барси

У США від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло три сніжні барси

Вікіпедія

У зоопарку COVID-19 заразилися і два суматранські тигри, яким вдалося одужати.

У США три снігові барси померли в зоопарку для дітей міста Лінкольн, що в штаті Небраска, від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Про це повідомляє Associated Press.

У зоопарку COVID-19 також заразилися два суматранські тигри, яким, на щастя, вдалося одужати. Їх почали лікувати минулого місяця.

Зоопарк залишається відкритим для відвідувачів та продовжуватиме приймати їх з урахуванням санітарних вимог.

Зауважимо, що сніговий барс внесений до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи та має статус рідкісного чи вимирущого виду у всіх 12 країнах.

Як повідомлялося, коронавірус виявили у норок на двох фермах на півночі Греції. Також захворів на COVID-19 один із працівників ферми. У зв'язку з інцидентом, на фермі в Козані знищать близько 2,5 тис. норок. Водночас мутацій коронавірусу у грецьких норок зафіксовано не було.

Читайте також:

Наступна публікація