Анна Трінчер у чорному купальнику похизувалась стрункою фігурою

Зірка поділилась гарячим контентом.
Українська співачка та акторка Анна Трінчер нещодавно відпочивала у Танзанії.
Так, під час відпустки зірка зробила чимало різноманітних знімків. Зокрема, знаменитість не забула потішити своїх прихильників доволі гарячим контентом.
Так, Анна опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала в чорному суцільному купальнику. Свій образ артистка доповнила квіткою, яку встромила у волосся.
До слова, виконавиця, яка зображена на знімку біля басейну, похизувалася своїми стрункими ніжками та підтягнутим животиком.
До речі, судячи з допису, співачка неабияк сумує за відпочинком. Так, Анна під фото написала: "А можна повернутися?".
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