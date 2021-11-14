Селера: як правильно обрати, скільки коштує та що приготувати

Селера: як правильно обрати, скільки коштує та що приготувати

Популярна ще в давніх римлян і греків - ця рослина має невеликий попит на ринку.

Вона здатна сповільнити процеси старіння організму і додавати бадьорості, хоч багато хто з нас селеру обходить стороною: відлякують характерний аромат і смак. Але якщо навчитися правильно її готувати - стане одним з улюблених продуктів. На що звертати увагу, обираючи плоди і стебла та до чого її додавати, окрім як салатів та фрешів, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 листопада.

На Херсонщині завершують збирати селеру. Середина листопада для цього - найкращий час. Щоби коренеплоди краще зберігались - їх збирають вручну.

На жаль, на зелені стебла селери - замовлень немає, кажуть у господарстві, тож їх залишають на полі. А от корені селери зберігають у величезних ящиках на складах. Сюди їх привозять уже охолодженими першими заморозками.

Селери в господарстві - 8 гектарів. З кожного можна зібрати до шістдесяти тонн. Щоправда, цього року врожай менший. Гуртова ціна на селеру постійно змінюється. Нині в середньому коливається від 8 до 20 гривень за кілограм.

Популярна ще в давніх римлян і греків - ця рослина має невеликий попит на ринку. Бо її смак та аромат - досить специфічні. Кілограм 40 гривень зараз така ціна. А наша стеблова - 50 гривень кілограм. Цінний він своєю клітковиною і багатий на вітаміни та мікроелементи. Дуже багато в селері вітаміну А та вітаміну Ц, а також мікроелементу такого як калій, який справляє гарний вплив на серцево-судинну систему.

Смузі із селери - дієвий засіб для схуднення. Але й чоловікам може в дечому допомогти. Протипоказана селера вагітним на ранніх термінах. А ще - тим, хто має камені в нирках.

Зберігає поживні речовини і салат із маринованого кореня селери. Обирати селеру просто. Більший за розміром корінь краще зберігається і має не надто різкий смак. Стебло ж мусить бути зеленим, без чорних цяток і хрумтіти.

Також з селери можна приготувати смузі, закуску, крем-суп, а ще - деруни.

Раніше ми писали про крем-суп із сочевиці та селери.

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