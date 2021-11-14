Сельдерей: как правильно выбрать, сколько стоит и что приготовить

Сельдерей: как правильно выбрать, сколько стоит и что приготовить

Популярно еще у древних римлян и греков – это растение имеет небольшой спрос на рынке.

Он способен замедлить процессы старения организма и придавать бодрости, хотя многие из нас сельдерей обходят стороной: отпугивают характерный аромат и вкус. Но если научиться правильно его готовить – станет одним из любимых продуктов. На что обращать внимание, выбирая плоды и стебли и к чему его добавлять, кроме салатов и фрешей, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 ноября.

В Херсонской области завершают собирать сельдерей. Середина ноября для этого – лучшее время. Чтобы корнеплоды лучше хранились – их собирают вручную.

К сожалению, на зеленые стебли сельдерея — заказов нет, говорят в хозяйстве, поэтому их оставляют на поле. А вот корни сельдерея хранят в огромных ящиках на складах. Сюда их привозят уже охлажденными первыми заморозками.

Сельдерей в хозяйстве – 8 гектаров. С каждого можно собрать до шестидесяти тонн. Правда, в этом году урожай меньше. Оптовая цена на сельдерей постоянно меняется. В настоящее время в среднем колеблется от 8 до 20 гривен за килограмм.

Популярно еще у древних римлян и греков – это растение имеет небольшой спрос на рынке. Потому что его вкус и аромат достаточно специфичны. Килограмм 40 гривен сейчас такая цена. А наш стеблевой – 50 гривен килограмм. Ценен он своей клетчаткой и богат витаминами и микроэлементами. Очень много в сельдерее витамина А и витамина С, а также микроэлемента такого как калий, оказывающий хорошее влияние на сердечно-сосудистую систему.

Смузи из сельдерея – действенное средство для похудения. Но и мужчинам может кое-чем помочь. Противопоказан сельдерей беременным на ранних сроках. А еще – тем, кто имеет камни в почках.

Сохраняет питательные вещества и салат из маринованного корня сельдерея. Выбирать сельдерей просто. Более крупный корень лучше сохраняется и имеет не слишком резкий вкус. Стебель должен быть зеленым, без черных пятнышек и хрустеть.

Также из сельдерея можно приготовить смузи, закуску, крем-суп, а еще – деруны.

Раньше мы писали о крем-супе из чечевицы и сельдерея.

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