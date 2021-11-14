Народные приметы, обряды и обычаи 15 ноября

Хорошая погода сохранится, если у неба чистый ярко-голубой цвет.

15 ноября церковь и верующие чествуют мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора, Анемподиста и других с ними, преподобного Маркиана Киринейского.

15 ноября: церковный праздник

Акиндин, Пигасий, Анемподист, придворные персидского царя Сапора II (310-381 гг.), были тайными христианами. Когда царь поднял гонения на христиан, завистники донесли ему на них. Вызванные к царю на суд святые мученики мужественно исповедовали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал избивать их плетями. Два раза сменялись усталые палачи, но святые мученики не подали ни крика, ни голоса. Даже царь не выдержал напряжения и упал в обморок. Все считали его мертвым, но святые стали взывать к Богу и царь пришел в себя. Очнувшись, Сапор обвинил святых в волшебстве и велел повесить святых мучеников над костром, чтобы задушить их дымом. За молитвами святых огонь погас, веревка, которой были связаны, распалась. Когда царь спросил их, как это произошло, святые мученики рассказали ему о Христе, творящем такие чудеса. Ослепленный яростью царь начал хулить имя Господне.

Также читайте Луна без курса в ноябре 2021: чем опасный этот период и что нужно делать

Тогда святые провозгласили: "Да будут безголосыми уста твои", — и царь онемел. Он пытался знаками приказать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. Собравшиеся не могли его понять и он начал бесноваться: сорвал с себя мантию, рвал на себе волосы, избивал себя по лицу. Святой Акиндин пожалел его, и именем Господа избавил его от немоты. Но и в этот раз царь все объяснил колдовством и продолжил мучить святых. Их положили на раскаленную решетку и разожгли под ней огонь. Святые стали молиться и огонь неожиданно погас дождь. Видя чудеса сотворенные за молитвами святых мучеников, многие уверовали во Христа и исповедовали себя христианином. Святые прославили бога и призвали тех, кто уверовал принять Крещение дождем, посланным на них.

Один из палачей, Афоний, всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. Вельможа царя Эльпидифора и мать царя также исповедовали веру в Единого Истинного Бога. Царь, видя как возрастает число христиан и как мучения святых Акиндина, Пигасия и Анемподиста укрепляют христианскую веру, объявил народу, что святым мученикам Акиндину и Пигасию, Анемподисту и с ними Элпидифору будут отрублены головы. Когда святых мучеников вели за городские стены к месту казни, огромная толпа сопровождала их прославляя Христа. По приказу царя воины уничтожили вех христиан (до 7000). Вместе с другими был убит и Элпидифор.

Акиндин, Пигасий, Анемподист вместе с матерью царя были сожжены на следующий день. Христиане обнаружили тела святых и похоронили их.

15 ноября: народные традиции

Этот день был посвящен огню. Люди верили, что загаданное в этот день желание обязательно сбудется.

15 ноября: что следует делать

Также считали, что в этот день хорошо покупать одежду и она долго прослужит. К тому же молились о том, чтобы дети крепко спали. Существовал даже специальный обряд, проводимый знахарями.

15 ноября: что не стоит делать

Не поезжайте в дальнюю дорогу.

Не стоит выяснять отношения.

15 ноября: украинские народные приметы

Хорошая погода сохранится, если у неба чистый ярко-голубой цвет.

Если вокруг луны образуется красный круг, нужно ждать мокрого снега с ветром.

Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень. Бывает и наоборот: листья опадут, а плоды вплоть до морозов твердые.

У дуба и осины самый поздний падолист; рано опавшие листья на липах зима будет лютая. Ранний снег на ранней весне.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября

Читайте также:

Какая будет погода на выходных и полезные скороговорки от Фроси.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку