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Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро открывают путь к новым возможностям.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 ноября 2021 года рассказывает, что Скорпионам лучше не конфликтовать, а Девам нужно искать баланс.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дурак"

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Вы все можете, но необходимо сделать первый шаг. В отношениях отважьтесь на большее. А на работе добавьте активность.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Сила"

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Надо сделать больше. В отношениях поймите, что вы хотите. На работе вырывайте вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Справедливость"

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Открывайте глаза на ошибки. В любви нужно больше доверять своим ощущениям. На работе найдите друзей.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

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Продвигайтесь вперед с помощью интеллекта. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе проявите профессионализм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Девятка пентаклей"

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Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях попробуйте расслабиться. А на работе – добавьте драйву.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

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Проведите финансовый аудит. В отношениях нужно больше действовать. На работе требуйте премию.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка мечей"

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Найдите время и место для покоя. В отношениях попробуйте расслабиться. А на работе – взять отгул.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка мечей"

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Вам могут сделать больно. В отношениях научитесь защищаться. На работе лучше уйдите в отпуск.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Королева мечей"

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Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви нужно достигать более высот. А на работе – защищать свое сердце.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Башня"

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Строить что-то новое можно только наголову уничтоженному. В отношениях действуйте активнее. А на работе планируйте запасной план.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Умеренность"

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Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу. На работе нужно сбалансировать чувство и разум.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева жезлов"

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Разместите огня. В отношениях добавьте страсти. А на работе составьте стратегический план.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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