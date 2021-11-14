Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро открывают путь к новым возможностям.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 ноября 2021 года рассказывает, что Скорпионам лучше не конфликтовать, а Девам нужно искать баланс.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Дурак"
Вы все можете, но необходимо сделать первый шаг. В отношениях отважьтесь на большее. А на работе добавьте активность.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Сила"
Надо сделать больше. В отношениях поймите, что вы хотите. На работе вырывайте вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Справедливость"
Открывайте глаза на ошибки. В любви нужно больше доверять своим ощущениям. На работе найдите друзей.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Продвигайтесь вперед с помощью интеллекта. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе проявите профессионализм.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях попробуйте расслабиться. А на работе – добавьте драйву.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Проведите финансовый аудит. В отношениях нужно больше действовать. На работе требуйте премию.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка мечей"
Найдите время и место для покоя. В отношениях попробуйте расслабиться. А на работе – взять отгул.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка мечей"
Вам могут сделать больно. В отношениях научитесь защищаться. На работе лучше уйдите в отпуск.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Королева мечей"
Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви нужно достигать более высот. А на работе – защищать свое сердце.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Башня"
Строить что-то новое можно только наголову уничтоженному. В отношениях действуйте активнее. А на работе планируйте запасной план.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу. На работе нужно сбалансировать чувство и разум.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева жезлов"
Разместите огня. В отношениях добавьте страсти. А на работе составьте стратегический план.
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
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