Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро відкривають шлях до нових можливостей.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 листопада 2021 року розповідає, що Скорпіонам краще не конфліктувати, а Дівам потрібно шукати баланс.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дурень"
Ви все зможете, але потрібно зробити перший крок. У стосунках наважтеся на більше. А на роботі додайте активності.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сила"
Потрібно зробити більше. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді. На роботі виривайте вперед.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Справедливість"
Відкривайте очі на свої помилки. У любові потрібно більше довіряти своїм відчуттям. На роботі знайдіть друзів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Лицар мечів"
Просувайтеся вперед за допомогою свого інтелекту. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі проявіть професіоналізм.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся тим, що у вас є. У стосунках спробуйте розслабитися. А на роботі - додайте драйву.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Проведіть фінансовий аудит. У стосунках потрібно більше діяти. На роботі вимагайте премію.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Знайдіть час і місце для спокою. У стосунках спробуйте розслабитися. А на роботі - взяти відгул.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Трійка мечів"
Вам можуть зробити боляче. У стосунках навчіться захищатися. На роботі краще підіть у відпустку.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Королева мечів"
Інтелект - ось ваша основна зброя. У любові потрібно досягати більш висот. А на роботі - захищати своє серце.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Башта"
Будувати щось нове можна лише на вщент знищеному. У стосунках дійте активніше. А на роботі плануйте запасний план.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього голосу. На роботі потрібно збалансувати почуття і розум.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Королева жезлів"
Додайте вогню. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі складіть стратегічний план.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.
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