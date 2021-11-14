Народні прикмети, обряди і звичаї 15 листопада

Хороша погода утримається, якщо небо має чистий яскраво-блакитний колір.

15 листопада церква та віряни вшановують мучеників Акиндина, Пигасiя, Афонiя, Єлпидифора, Анемподиста та iнших з ними, преподобного Маркiана Киринейського.

15 листопада: церковне свято

Акиндин, Пигасій, Анемподист, придворні перського царя Сапора ІІ ( 310-381 рр.), були таємними християнами. Коли цар підняв гоніння на християн, заздрісники донесли йому на них. Викликані до царя на суд святі мученики мужньо сповідали свою віру в Святу Тройцю. Цар наказав бити їх батогами. Два рази змінювались втомлені кати, але святі мученики не подали ні крику ані голосу. Навіть цар не витримав напруги і втратив свідомість. Всі вважали його мертвим, але святі почали взивати до Бога і цар опритомнів. Отямившись Сапор звинуватив святих в чарівництві і звелів повісити святих мучеників над вогнищем, щоб задушити їх димом. За молитвами святих вогонь погас, мотузка, якою були вони зв’язані, розпалася. Коли цар запитав їх, як це відбулося, святі мученики розповіли йому про Христа, Котрий творить такі чудеса. Осліплений ярістю цар почав хулити Ім’я Господнє.

Також читайте Місяць без курсу у листопаді 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити

Тоді святі виголосили: "Нехай будуть безголосими твої вуста", - і цар онімів. Він намагався знаками наказати, щоб відвели святих мучеників до в’язниці. Присутні не могли його зрозуміти і він почав біснуватися: зірвав з себе мантію, рвав на собі волосся, бив себе по обличчю. Святий Акиндин пожалів його і Ім’ям Господа позбавив його від німоти. Але і цього разу цар все пояснив чаклуванням і продовжив мучити святих. Їх поклали на розпечену решітку і розпалили під нею вогонь. Святі стали молитися і вогонь несподівано погас дощ. Бачачи чудеса створені за молитвами святих мучеників, багато хто увірував у Христа і сповідав себе християнином. Святі прославили бога і закликали тих, хто увірував прийняти Хрещення дощем, який був посланий на них.

Один з катів, Афоній, всенародно просив прощення у святих мучеників за завдані їм страждання і мужньо пішов на страту за Христа. Вельможа царя Ельпидифор і мати царя також сповідали віру в Єдиного Істинного Бога. Цар, бачачи як зростає число християн і як муки святих Акиндина, Пигасія і Анемподиста укріпляють християнську віру, оголосив народу, що святим мученикам Акиндину і Пигасію, Анемподисту і з ними Елпидифору будуть відрубані голови. Коли святих мучеників вели за міські стіни до місця страти, величезний натовп супроводжував їх прославляючи Христа. За наказо м царя воїни знищили віх християн ( до 7000). Разом з іншими був вбитий і Елпидифор.

Акиндин, Пигасій, Анемподист разом з матір’ю царя були спалені на наступний день. Християни знайшли тіла святих і поховали їх.

15 листопада: народні традиції

Цей день присвячувався вогню. Люди вірили, що загадане в цей день бажання обов’язково збудеться.

15 листопада: що варто робити

Також вважали, що у цей день добре купувати одяг і він довго прослужить. До того ж молилися про те, щоб діти міцно спали. Існував навіть спеціальний обряд, що проводиться знахарями.

15 листопада: що не варто робити

Не їдьте в далеку дорогу.

Не варто з’ясовувати стосунки.

15 листопада: українські народні прикмети

Хороша погода утримається, якщо небо має чистий яскраво-блакитний колір.

Якщо навколо місяця утворюється червоне коло — треба чекати мокрого снігу з вітром.

Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь. Буває і навпаки: листя опаде, а плоди аж до морозів тверді.

У дуба й осики найпізніший падолист; рано опало листя на липах зима буде люта. Ранній сніг на ранню весну.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада

Читайте також:

Якою буде погода на вихідних та корисні скоромовки від Фросі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання