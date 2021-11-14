Анна Тринчер в черном купальнике похвасталась стройной фигурой

Звезда поделилась горячим контентом.
Украинская певица и актриса Анна Тринчер недавно отдыхала в Танзании.
Во время отпуска звезда сделала немало разнообразных снимков. В частности, знаменитость не забыла порадовать своих поклонников довольно горячим контентом.
Анна опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в черном купальнике. Свой образ артистка дополнила цветком, который воткнула в волосы.
К слову, исполнительница, изображенная на снимке возле бассейна, похвасталась своими стройными ножками и подтянутым животом.
Кстати, судя по посту, певица изрядно скучает по отдыху. Анна под фото написала: "А можно вернуться?".
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