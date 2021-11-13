Как хорошо вы умеете видеть детали: краткий тест в рисунках

Представляем тест, который поможет оценить вашу способность обращать внимание на детали.
Внимание – это особая форма психической деятельности, которая проявляется в направленности и сосредоточенности сознания на значимых для личности предметах. Без нее никуда - ни в учебе, ни в отношениях, потому как только мы теряем способность сосредотачиваться, начинаем регрессировать.
Но даже если у вас нет амбиций превзойти Шерлока Холмса, научиться обращать внимание на мельчайшие детали – не мелочь. Этот навык может оказаться полезным в обыденных ситуациях.
Итак, найдите отличия на фото.
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Ответы:
- Светло-голубой карандаш – самый короткий
- На левом фото у игуаны не хватает заднего пальца
- В одной из груш на левом фото нет розового пятнышка
- Носик у левого котика короче
- Больше черных перышек у глаза попугая слева
- Глаза разного цвета
- Есть один полукруг на правом фото
А теперь обнаружит свои скрытые страхи в нашем коротком психологическом тесте