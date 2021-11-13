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Как хорошо вы умеете видеть детали: краткий тест в рисунках

Как хорошо вы умеете видеть детали: краткий тест в рисунках

Тест

Представляем тест, который поможет оценить вашу способность обращать внимание на детали.

Внимание – это особая форма психической деятельности, которая проявляется в направленности и сосредоточенности сознания на значимых для личности предметах. Без нее никуда - ни в учебе, ни в отношениях, потому как только мы теряем способность сосредотачиваться, начинаем регрессировать.

Но даже если у вас нет амбиций превзойти Шерлока Холмса, научиться обращать внимание на мельчайшие детали – не мелочь. Этот навык может оказаться полезным в обыденных ситуациях.

Итак, найдите отличия на фото.

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© пixabay / ©
© пixabay

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Тест

Ответы:

  1. Светло-голубой карандаш – самый короткий
  2. На левом фото у игуаны не хватает заднего пальца
  3. В одной из груш на левом фото нет розового пятнышка
  4. Носик у левого котика короче
  5. Больше черных перышек у глаза попугая слева
  6. Глаза разного цвета
  7. Есть один полукруг на правом фото

А теперь обнаружит свои скрытые страхи в нашем коротком психологическом тесте

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