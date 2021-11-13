Как хорошо вы умеете видеть детали: краткий тест в рисунках

Как хорошо вы умеете видеть детали: краткий тест в рисунках

Представляем тест, который поможет оценить вашу способность обращать внимание на детали.

Внимание – это особая форма психической деятельности, которая проявляется в направленности и сосредоточенности сознания на значимых для личности предметах. Без нее никуда - ни в учебе, ни в отношениях, потому как только мы теряем способность сосредотачиваться, начинаем регрессировать.

Но даже если у вас нет амбиций превзойти Шерлока Холмса, научиться обращать внимание на мельчайшие детали – не мелочь. Этот навык может оказаться полезным в обыденных ситуациях.

Итак, найдите отличия на фото.

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© пixabay

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Ответы:

Светло-голубой карандаш – самый короткий На левом фото у игуаны не хватает заднего пальца В одной из груш на левом фото нет розового пятнышка Носик у левого котика короче Больше черных перышек у глаза попугая слева Глаза разного цвета Есть один полукруг на правом фото

А теперь обнаружит свои скрытые страхи в нашем коротком психологическом тесте

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