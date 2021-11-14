Американські ВПС залишаться на Близькому Сході: що кажуть в армії

Заява прозвучала на тлі напружених відносин між Іраном та США
ВПС США залишаться на Близькому Сході, попри те, що Вашингтон вважає для себе головним викликом конкуренцію з Китаєм та Росією.
Про це заявив генерал-лейтенант Грегорі Гійо, пише Associated Press.
Гійо визнав, що присутність США в регіоні може бути скоригована після виведення військ з Афганістану, проте зазначив, що не бачить жодного сценарію, в якому Вашингтон не відігравав би важливу роль.
ВПС США мають авіабазу Ель-Удейд у Катарі, яка використовувалася для військових операцій в Афганістані, Іраку та Сирії.
Заява Гійо прозвучала на тлі напружених стосунків між Іраном та США. Вашингтон вже багато років висловлює стурбованість не лише іранською ядерною програмою, а й програмою Тегерана з розробки балістичних ракет, а також іранськими діями.
Нагадаємо:
- Пентагон опублікував фото, як останній американський військовий сідає на літак, покинув Афганістан. Це генерал-майор Кріс Донахью.
- Президент США Джо Байден заявив, що впевнений у правильності вирішення свого рішення вивести американські війська з Афганістану.