Американські ВПС залишаться на Близькому Сході: що кажуть в армії

Американські ВПС залишаться на Близькому Сході: що кажуть в армії

Заява прозвучала на тлі напружених відносин між Іраном та США

ВПС США залишаться на Близькому Сході, попри те, що Вашингтон вважає для себе головним викликом конкуренцію з Китаєм та Росією.

Про це заявив генерал-лейтенант Грегорі Гійо, пише Associated Press.

Гійо визнав, що присутність США в регіоні може бути скоригована після виведення військ з Афганістану, проте зазначив, що не бачить жодного сценарію, в якому Вашингтон не відігравав би важливу роль.

ВПС США мають авіабазу Ель-Удейд у Катарі, яка використовувалася для військових операцій в Афганістані, Іраку та Сирії.

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Заява Гійо прозвучала на тлі напружених стосунків між Іраном та США. Вашингтон вже багато років висловлює стурбованість не лише іранською ядерною програмою, а й програмою Тегерана з розробки балістичних ракет, а також іранськими діями.

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