У Канаді за два тижні визначаться з застосуванням Pfizer для дітей: названа дата

У Канаді за два тижні визначаться з застосуванням Pfizer для дітей: названа дата

Як з усіма поданими у зв’язку із COVID-19 заявками, цим займається окрема команда на основі пріоритетності.

Упродовж найближчих двох тижнів Канада ухвалить рішення стосовно використання COVID-вакцини Pfizer для дітей.

Про це розповіла головний науковий радник Департаменту охорони здоров’я Канади Супрія Шарма, - пише Укрінформ.

“Ми активно продовжуємо розгляд заявки Pfizer стосовно використання вакцини для дітей віком 5-11 років... Ми очікуємо, що остаточне рішення буде ухвалено протягом наступного одного-двох тижнів”, - сказала Супрія.

Як з усіма поданими у зв’язку із COVID-19 заявками, цим займається окрема команда на основі пріоритетності.

“Дані - не лише клінічні, але й стосуються формули. Ми вивчаємо це питання у канадському контексті для можливого використання для дітей”, - резюмувала експерт.

Раніше компанія Pfizer опублікувала результати третьої фази клінічних випробувань третьої дози своєї вакцини від коронавірусу, заявивши, що додаткове щеплення захищає на 95,6%.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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