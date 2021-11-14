У Канаді за два тижні визначаться з застосуванням Pfizer для дітей: названа дата

Як з усіма поданими у зв’язку із COVID-19 заявками, цим займається окрема команда на основі пріоритетності.
Упродовж найближчих двох тижнів Канада ухвалить рішення стосовно використання COVID-вакцини Pfizer для дітей.
Про це розповіла головний науковий радник Департаменту охорони здоров’я Канади Супрія Шарма, - пише Укрінформ.
“Ми активно продовжуємо розгляд заявки Pfizer стосовно використання вакцини для дітей віком 5-11 років... Ми очікуємо, що остаточне рішення буде ухвалено протягом наступного одного-двох тижнів”, - сказала Супрія.
Як з усіма поданими у зв’язку із COVID-19 заявками, цим займається окрема команда на основі пріоритетності.
“Дані - не лише клінічні, але й стосуються формули. Ми вивчаємо це питання у канадському контексті для можливого використання для дітей”, - резюмувала експерт.
Раніше компанія Pfizer опублікувала результати третьої фази клінічних випробувань третьої дози своєї вакцини від коронавірусу, заявивши, що додаткове щеплення захищає на 95,6%.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.