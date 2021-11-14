В Канаде через две недели определятся с применением Pfizer для детей: названа дата

В Канаде через две недели определятся с применением Pfizer для детей: названа дата

Как и со всеми поданными в связи с COVID-19 заявками, этим занимается отдельная команда на основе приоритетности.

В ближайшие две недели Канада примет решение об использовании COVID-вакцины Pfizer для детей.

Об этом рассказала главный научный советник Департамента здравоохранения Канады Суприя Шарма, пишет Укринформ.

"Мы активно продолжаем рассмотрение заявки Pfizer относительно использования вакцины для детей в возрасте 5-11 лет... Мы ожидаем, что окончательное решение будет принято в течение следующей-двух недель", — сказала Суприя.

Как и со всеми поданными в связи с COVID-19 заявками, этим занимается отдельная команда на основе приоритетности.

“Данные – не только клинические, но и касающиеся формулы. Мы изучаем этот вопрос в канадском контексте для возможного использования детей”, — резюмировала эксперт.

Ранее компания Pfizer опубликовала результаты третьей фазы клинических испытаний третьей дозы своей вакцины от коронавируса, заявив, что дополнительную прививку защищает на 95,6%.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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