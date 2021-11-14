В США от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло три снежных барса

В США от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло три снежных барса

В зоопарке COVID-19 заразились и два суматранских тигра, которым удалось выздороветь.

В США три снежных барса умерли в зоопарке для детей города Линкольн, что в штате Небраска, от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом информирует Associated Press.

В зоопарке COVID-19 также заразились два суматранских тигра, которым, к счастью, удалось выздороветь. Ихначали лечить в прошлом месяце.

Также читайте Снежный барс может исчезнуть вследствие глобального потеплінння

Зоопарк остается открытым для посетителей и продолжит принимать их с учетом санитарных требований.

Заметим, что снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах.

Как сообщалось, коронавирус обнаружили у норок на двух фермах на севере Греции. Также заболел COVID-19 один из работников фермы. В связи с инцидентом, на ферме в Козани уничтожат около 2,5 тыс. Норок. В то же время мутаций коронавируса в греческих норок зафиксировано не было.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку