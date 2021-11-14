14 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если съесть куриное мясо в этот день, то куры будут хорошо водиться.

Какой сегодня день

В воскресенье, 14 ноября, в мире отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, День виноградаря и винодела и Международный день логопеда. В Колумбии в этот день празднуют Женский день.

Памятные даты 14 ноября

1918 — по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского была основана Украинская Академия наук и определен ее официальный статус.

1920 — Правительство УНР было вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику.

1925 — В Чехословацкой республике создана Легия украинских националистов.

1939 — Верховный Совет УССР утвердил Закон о так называемом "воссоединении" (аннексии) Западной Украины с УССР.

1944 — В Киеве открылся Государственный музей украинского искусства.

1944 — В Среднюю Азию из Грузинской ССР депортировано более 100 тысяч турок-месхетинцев.

1999 — на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, занимавший этот пост от 19.07.1994 до 23.01.2005.

УНИАН

Церковный праздник сегодня 14 ноября

14 ноября православная церковь отмечает память двух братьев, святых бессеребренников Космы и Дамиана, живших во второй половине 3 – начале 4 веков.

Мальчики рано потеряли отца, и их воспитанием занималась мать святая Феодотия. Повзрослев, юноши научились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, потому их и прозвали бессеребренниками.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя выливать на улицу оставшуюся после купания младенца воду – он будет страдать от бессонницы.

Подавая милостыню в этот день, не смотрите в глаза нищему, иначе будет беда.

Приметы на 14 ноября

"Кузьминки – осенние поминки", — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы – ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как телохранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел — главным образом кузнечного искусства и женского рукоделия. Из Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы потом связать с нее зимние вещи или наткать теплые ткани.

В этот день производили куриные именины. Богатые люди доставляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар бояриням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких "челобитных кур" было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А несущие яйца считали лечебными.

Pexels

Снег пошел 14 ноября – весной наводнение будет

Письмо на дереве остается – в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода.

Если мороз слаб, то зима наступит нескоро.

Дорога грязная – примета, что морозы не попадут до середины зимы.

День теплый – зима не придет к началу декабря и в целом будет достаточно теплой.

Если съесть куриное мясо в этот день, то куры будут хорошо водиться.

Если самый молодой человек в семье съест куриное сердце, то будет здоров на протяжении всего года.

Именины 14 ноября

День ангела (именины) сегодня, 14 ноября, отмечают: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

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