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14 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Pexels

Если съесть куриное мясо в этот день, то куры будут хорошо водиться.

Какой сегодня день

В воскресенье, 14 ноября, в мире отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, День виноградаря и винодела и Международный день логопеда. В Колумбии в этот день празднуют Женский день.

Памятные даты 14 ноября

  • 1918 — по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского была основана Украинская Академия наук и определен ее официальный статус.
  • 1920 — Правительство УНР было вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику.
  • 1925 — В Чехословацкой республике создана Легия украинских националистов.
  • 1939 — Верховный Совет УССР утвердил Закон о так называемом "воссоединении" (аннексии) Западной Украины с УССР.
  • 1944 — В Киеве открылся Государственный музей украинского искусства.
  • 1944 — В Среднюю Азию из Грузинской ССР депортировано более 100 тысяч турок-месхетинцев.
  • 1999 — на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, занимавший этот пост от 19.07.1994 до 23.01.2005.
© УНИАН
УНИАН

Церковный праздник сегодня 14 ноября

14 ноября православная церковь отмечает память двух братьев, святых бессеребренников Космы и Дамиана, живших во второй половине 3 – начале 4 веков.

Мальчики рано потеряли отца, и их воспитанием занималась мать святая Феодотия. Повзрослев, юноши научились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, потому их и прозвали бессеребренниками.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя выливать на улицу оставшуюся после купания младенца воду – он будет страдать от бессонницы.
  • Подавая милостыню в этот день, не смотрите в глаза нищему, иначе будет беда.

Приметы на 14 ноября

"Кузьминки – осенние поминки", — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы – ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как телохранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел — главным образом кузнечного искусства и женского рукоделия. Из Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы потом связать с нее зимние вещи или наткать теплые ткани.

В этот день производили куриные именины. Богатые люди доставляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар бояриням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких "челобитных кур" было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А несущие яйца считали лечебными.

© Pexels
Pexels
  • Снег пошел 14 ноября – весной наводнение будет
  • Письмо на дереве остается – в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода.
  • Если мороз слаб, то зима наступит нескоро.
  • Дорога грязная – примета, что морозы не попадут до середины зимы.
  • День теплый – зима не придет к началу декабря и в целом будет достаточно теплой.
  • Если съесть куриное мясо в этот день, то куры будут хорошо водиться.
  • Если самый молодой человек в семье съест куриное сердце, то будет здоров на протяжении всего года.

Именины 14 ноября

День ангела (именины) сегодня, 14 ноября, отмечают: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

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