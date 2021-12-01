В Украине существенно подорожают сервисы Google: когда и насколько

В Украине существенно подорожают сервисы Google: когда и насколько

Подорожание коснется физических лиц.

Компания Google повышает цены на 20% из-за новых правил налогообложения цифровых компаний-нерезидентов. Подорожание коснется физических лиц.

Об этом сообщает онлайн-издание Speka.

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"1 декабря пользователи Google Workspace получили от компании сообщение, что Google "начнет взимать налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% на цифровые услуги с физических лиц и частных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС в этой стране", — говорится в сообщении.

Как объясняют, принятый в ВР законопроект №5600 заставляет компании-нерезиденты платить 20% НДС.

Напомним, вчера, 30 ноября, нардепы приняли резонансный законопроект о налогообложении. Следовательно, налоги вырастут на недвижимость, на бизнес и для граждан. Подробнее, что изменится – по этой ссылке.

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