В Украине вырастет налог на недвижимость: когда и для кого

В Украине вырастет налог на недвижимость: когда и для кого

Нововведение уже зафиксировано в Налоговом кодексе.

Налог на недвижимость в следующем году вырастет более чем на 20%.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 4 октября.

Так, увеличение коснется владельцев жилья с площадью более 100 квадратных метров. В следующем году они должны будуть уплатить в бюджет более 3,5 тысячи гривен налога. Это почти на тысячу гривен больше чем сейчас. Размер налога зависит от показателя минимальной заработной платы в стране.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение налогов и сборов для ряда отраслей.

Гетманцев рассказал о налоге на жилье и увеличение ренты на радиочастоты

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