В Україні зросте податок на нерухомість: коли і для кого

В Україні зросте податок на нерухомість: коли і для кого

Нововведення вже зафіксовано в Податковому кодексі.

Податок на нерухомість наступного року зросте на понад 20%.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 4 жовтня.

Так, збільшення торкнеться власників житла з площею понад 100 квадратних метрів. У наступному році вони мають сплатити до бюджету понад 3,5 тисячі гривень податку. Це майже на тисячу гривень більше ніж зараз. Розмір податку залежить від показника мінімальної заробітної плати в країні.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків і зборів для низки галузей.

Гетманцев розповів про податок на житло і збільшення ренти на радіочастоти

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