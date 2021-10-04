В Україні зросте податок на нерухомість: коли і для кого

Нововведення вже зафіксовано в Податковому кодексі.
Податок на нерухомість наступного року зросте на понад 20%.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 4 жовтня.
Так, збільшення торкнеться власників житла з площею понад 100 квадратних метрів. У наступному році вони мають сплатити до бюджету понад 3,5 тисячі гривень податку. Це майже на тисячу гривень більше ніж зараз. Розмір податку залежить від показника мінімальної заробітної плати в країні.
Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків і зборів для низки галузей.