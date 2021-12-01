В Україні суттєво здорожчають сервіси Google: коли і наскільки

Здорожчання торкнеться фізичних осіб.

Компанія Google підвищує ціни на 20% через нові правила оподаткування цифрових компаній-нерезидентів. Здорожчання торкнеться фізичних осіб.

Про це повідомляє онлайн-видання Speka.

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"1 грудня користувачі Google Workspace отримали від компанії повідомлення, що Google "почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% на цифрові послуги з фізичних осіб і приватних підприємців, які не є платниками ПДВ у цій країні", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють, ухвалений у ВР законопроєкт №5600 змушує компанії-нерезиденти платити 20% ПДВ.

Нагадаємо, вчора, 30 листопада, нардепи ухвалили резонансний законопроєкт про оподаткування. Відтак, податки зростуть на нерухомість, на бізнес і для громадян. Детальніше, що зміниться - за цим посиланням.

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