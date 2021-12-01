"Укрзалізниця" призначила 2 додаткових поїзди до Польщі: графік

До польского Перемишля курсуватимуть поїзди з Одеси та Львова.
"Укрзалізниця" призначила 2 додаткових поїзди до польського Перемишля.
Про це інформує пресслужба компанії.
Поїзд №36/35 Одеса — Перемишль курсуватиме щоденно від 11 грудня. Він відправлятиметься з Одеси о 18:22 і прибуватиме до кінцевої станції о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і повертатиметься до Одеси о 10:54.
Поїзд №89/90 Львів — Перемишль відправлятиметься від 12 грудня. Зі Львова він вирушатиме о 16:20 і до Перемишля прибуватиме о 18:19. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 і повертатиметься до Львова о 13:45.
Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Читайте також:
- Україна планує запустити швидкісний поїзд "Київ-Варшава"
- "Укрзалізниця" запустила "Дунайський експрес"
- "Укрзалізниця" змінила розклад поїздів харківського напрямку: деталі
Нагадаємо, що з Києва до курортного містечка Славське на зимові свята курсуватиме "Лижний експрес".