"Укрзалізниця" призначила 2 додаткових поїзди до Польщі: графік

До польского Перемишля курсуватимуть поїзди з Одеси та Львова.

"Укрзалізниця" призначила 2 додаткових поїзди до польського Перемишля.

Про це інформує пресслужба компанії.

Також читайте "Укрзалізниця" планує запустити новий потяг зі Львова до Чернівців

Поїзд №36/35 Одеса — Перемишль курсуватиме щоденно від 11 грудня. Він відправлятиметься з Одеси о 18:22 і прибуватиме до кінцевої станції о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і повертатиметься до Одеси о 10:54.

Поїзд №89/90 Львів — Перемишль відправлятиметься від 12 грудня. Зі Львова він вирушатиме о 16:20 і до Перемишля прибуватиме о 18:19. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 і повертатиметься до Львова о 13:45.

Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Читайте також:

Нагадаємо, що з Києва до курортного містечка Славське на зимові свята курсуватиме "Лижний експрес".