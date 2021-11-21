Потяг курсуватиме щоденно.

"Укрзалізниця" запустила "Дунайський експрес", який щодня курсуватиме за маршрутом Ізмаїл – Одеса.

Про це повідомили в пресслужбі залізничного перевізника.

На маршрут вийшов сучасний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3. Максимальна швидкість цього поїзда — 140 км/год. У складі поїзда 3 вагони — 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення. Поїзд буде курсувати щоденно. Вартість квитка становитиме 189 грн.

Вагон нового потяга виробництва Крюківського вагонобудівного заводу / Укрзалізниця

№7002/7001 Одеса - Ізмаїл відправлятиметься з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Зворотно поїзд виправлятиметься о 01:29 та прибуватиме до Одеси о 06:11. Також експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

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