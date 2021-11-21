Поезд будет курсировать ежедневно.

" Укрзализныця " запустила "Дунайский экспресс", который будет ежедневно курсировать по маршруту Измаил – Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика.

На маршрут вышел современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Максимальная скорость этого поезда – 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения. Поезд будет курсировать ежедневно. Стоимость билета составит 189 грн.

Вагон нового состава производства Крюковского вагоностроительного завода / Укрзализныця

№7002/7001 Одесса — Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно поезд будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11. Также экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

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