У США чоловік загинув від сліпої кулі під час сімейного обіду

Поліція розшукує зловмисника.
У штаті Пенсільванія чоловік загинув від сліпої кулі, що влетіла у вікно під час сімейного обіду на честь Дня подяки.
Про це повідомляє Wink News.
25-річний Едільберто Мігель Палаєз Моктесума обідав разом з родиною. Несподівано куля пробила вікно і вбила його на місці. У поліції повідомили, що загиблий не мав жодного відношення до стрілянини.
"Дуже сумна історія. Це дуже сумно, дуже погано. Коли зібрався з родиною на День подяки, ніколи не очікуєш на подібне", — сказав місцевий житель Вільям Холмс.
Він зазначив, що бачив, як родичка Моктесуми зустрічала лікарів швидкої допомоги. Інші місцеві жителі розповіли, що чули гучні та часті постріли.
У поліції повідомили, що за підозрою у стрільбі розшукується 19-річний Кевон Кларк, який, за словами правоохоронців, озброєний і небезпечний.
Нагадаємо, на День подяки у США син завдав смертельного ножового поранення рідній матері. Мотив жахливого злочину невідомий.
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