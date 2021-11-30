У США чоловік загинув від сліпої кулі під час сімейного обіду

У США чоловік загинув від сліпої кулі під час сімейного обіду

Поліція розшукує зловмисника.

У штаті Пенсільванія чоловік загинув від сліпої кулі, що влетіла у вікно під час сімейного обіду на честь Дня подяки.

Про це повідомляє Wink News.

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25-річний Едільберто Мігель Палаєз Моктесума обідав разом з родиною. Несподівано куля пробила вікно і вбила його на місці. У поліції повідомили, що загиблий не мав жодного відношення до стрілянини.

"Дуже сумна історія. Це дуже сумно, дуже погано. Коли зібрався з родиною на День подяки, ніколи не очікуєш на подібне", — сказав місцевий житель Вільям Холмс.

Він зазначив, що бачив, як родичка Моктесуми зустрічала лікарів швидкої допомоги. Інші місцеві жителі розповіли, що чули гучні та часті постріли.

У поліції повідомили, що за підозрою у стрільбі розшукується 19-річний Кевон Кларк, який, за словами правоохоронців, озброєний і небезпечний.

Нагадаємо, на День подяки у США син завдав смертельного ножового поранення рідній матері. Мотив жахливого злочину невідомий.

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