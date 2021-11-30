Єрмак у ДБР дав свідчення у cправі вагнерівців

А Верховна рада схвалила звіт тимчасової слідчої комісії щодо цієї справи.

Андрій Єрмак дав свідчення Державному Бюро розслідувань у cправі вагнерівців.

Про це це голова Офісу президента повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, зазначає ТСН.

"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію", - зазначив він.

Також додав, що не вважав за потрібне кликати журналістів і "робити з цього шоу". "Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і". - зазначив голова Офісу президента.

Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "... Опубліковано Андрієм Єрмаком Вівторок, 30 листопада 2021 р.

Тим часом, Верховна рада схвалила звіт тимчасової слідчої комісії щодо вагнерівців: депутати мали доступ, за їхніми словами, до секретних розвідувальних документів. Звіт тепер направлять до ДБР, Служби безпеки та Офісу Генпрокурора. Розслідування стосувалося провалу операції із затримання найманців приватної армії "Вагнер". За словами ексголови головного управління розвідки Василя Бурби операція зірвалась після того, як в Офісі президента її вирішили відтермінувати.

Раніше ТСК дійшла висновку, що витоку інформації про вагнерівців з українського боку не було.

Справа вагнерівців: Андрій Єрмак дав свідчення ДБР

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців". Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського.

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