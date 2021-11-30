Ермак в ДБР дал показания по делу вагнеровцев

А Верховная рада одобрила отчет временной следственной комиссии по делу

Андрей Ермак дал показания Государственному Бюро расследований по делу вагнеровцев.

Об этом глава Офиса президента сообщил на своей странице в Фейсбуке, отмечает ТСН.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", — отметил он.

Также добавил, что не счел нужным звать журналистов и "делать из этого шоу". "Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "i"". – отметил глава Офиса президента.

Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "... Опубликовано Андреем ЕрмакомВторник, 30 ноября 2021 г.

Тем временем Верховная рада одобрила отчет временной следственной комиссии по вагнеровцам: депутаты имели доступ, по их словам, к секретным разведывательным документам. Отчет теперь будет направлен в ГБР, Службу безопасности и Офис Генпрокурора. Расследование касалось провала операции по задержанию наемников частной армии "Вагнер". По словам экс-главы главного управления разведки Василия Бурбы, операция сорвалась после того, как в Офисе президента ее решили отсрочить.

Ранее ВСК пришла к выводу, что утечки информации о вагнеровцах с украинской стороны не было.

Дело вагнеровцев: Андрей Ермак дал показания ГБР

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевика ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевика ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт. Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, будто бы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Суд обязал ДБР расследовать предполагаемое государственное предательство президента Зеленского.

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