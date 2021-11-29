У США мисливець під час полювання випадково застрелив з гвинтівки 11-річну доньку

У США мисливець під час полювання випадково застрелив з гвинтівки 11-річну доньку

Дівчинка навчалася у шостому класі.

В американському штаті Техас чоловік під час полювання у місті Голлсвілл випадково застрелив свою 11-річку доньку.

Про це із посиланням на поліцію округу Гаррісон повідомляє Fox News.

Зазначається, що інцидент стався в суботу, 27 листопада, коли батько вистрілив із гвинтівки з високою потужністю і влучив у дитину. Служба екстреної допомоги отримала виклик щодо "нещасного випадку на полюванні" близько 17:15 за місцевим часом.

Медики, які прибули на місце події та виявили дівчинку із небезпечними для життя травмами, викликали для її госпіталізації гелікпотер.

Повітряне судно не долетіло через погану погоду, тож доньку стрільця негайно доставили до найближчої лікарні. Попри всі зусилля, врятувати їй життя не вдалося.

За даними видання, загиблу звали Дейзі Грейс Лінн Джордж. Дівчинка навчалася у шостому класі.

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту. "Щоразу, коли молода людина втрачає своє життя, це трагедія для всіх причетних. Наші думки та молитви звернені до сім'ї та друзів у цей скрутний час", - висловився шериф округу Брендон Флетчер.

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