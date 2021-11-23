У США чоловік загинув від пострілу в спину рушницею, яку тримав у руках 2-річний син

Малюк тримав рушницю, коли вона вистрілила.
У Сент-Луїсі, штат Міссурі, США, 2-річна дитина випадково вистрілила батькові в спину і вбила його.
Про це повідомляє Newsweek.
Коли поліцейські прибули до будинку, вони виявили тіло 20-річного батька хлопчика. Чоловік був непритомним і не дихав.
Пізніше його оголосили мертвим. Зазначається, що куля потрапила в спину чоловіка. Правоохоронці кажуть, що 2-річний син жертви тримав рушницю, коли вона вистрілила.
Розслідування вбивств проводять оперативники. На момент стрілянини вдома перебувала жінка, але невідомо, чи будуть їй висунуті звинувачення у причетності до стрілянини.
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