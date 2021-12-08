Поцілив у однокласника: у Мелітополі підліток у школі влаштував стрілянину "заради приколу"

Поцілив у однокласника: у Мелітополі підліток у школі влаштував стрілянину "заради приколу"

З вікна гімназії юний хуліган поцілив у свого однокласника, який гуляв надворі.

У Мелітополі Запорізької області підліток 2007 року народження приніс до гімназії пневматичну зброю і вирішив постріляти. Як мішень він вибрав свого однокласника.

Про це інформує Мелітопольське районне управління поліції в Запорізькій області.

До правоохоронці звернулася мама потерпілого. Вона розповіла, що однокласник її сина з вікна другого поверху місцевої гімназії здійснив декілька пострілів із пневматичного пістолета. Одна із кульок потрапила у нижню праву частину губи хлопця. Постраждалому надали медичну допомогу у гімназії, а до лікарні батьки підлітка не звертались.

Учень, який вчинив стрілянину, пояснив, що зробив це "заради приколу". Пневматичний пістолет, який не належить ні йому, ні його рідним, поліцейські вилучили.

Наразі триває досудове розслідування. Відповідальність за цією статтею ККУ наступає від 14 років. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що у Запоріжжі підлітки півтори години гамселили ногами школярок. Батькам потерпілих рекомендують забрати заяви.

Читайте також: