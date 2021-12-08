У Білорусі хочуть дозволити силовикам розганяти мітинги за допомогою зброї та військової техніки

Військовослужбовцям внутрішніх військ хочуть дозволити зберігання та носіння зброї, і "застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень".
Палата представників Білорусі (нижня палата білоруського парламенту) у першому читанні ухвалила законопроект про зміни у внутрішніх військах. Режим Лукашенка хоче дозволити використання військової техніки та зброї для розгону мітингів.
Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
Військовослужбовцям внутрішніх військ хочуть дозволити зберігання та носіння зброї, та "застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень".
Ще одна запропонована поправка – розширити застосування зброї проти жінок, інвалідів та неповнолітніх. Поки що ВВ Білорусі можуть стріляти в таких людей лише у тому випадку, якщо вони "здійснять збройний чи груповий напад".
Раніше Олександр Лукашенко заявив про ймовірність проведення дострокових президентських виборів у Білорусі.
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