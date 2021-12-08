У Білорусі хочуть дозволити силовикам розганяти мітинги за допомогою зброї та військової техніки

У Білорусі хочуть дозволити силовикам розганяти мітинги за допомогою зброї та військової техніки

Військовослужбовцям внутрішніх військ хочуть дозволити зберігання та носіння зброї, і "застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень".

Палата представників Білорусі (нижня палата білоруського парламенту) у першому читанні ухвалила законопроект про зміни у внутрішніх військах. Режим Лукашенка хоче дозволити використання військової техніки та зброї для розгону мітингів.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

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Військовослужбовцям внутрішніх військ хочуть дозволити зберігання та носіння зброї, та "застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень".

Ще одна запропонована поправка – розширити застосування зброї проти жінок, інвалідів та неповнолітніх. Поки що ВВ Білорусі можуть стріляти в таких людей лише у тому випадку, якщо вони "здійснять збройний чи груповий напад".

Раніше Олександр Лукашенко заявив про ймовірність проведення дострокових президентських виборів у Білорусі.

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