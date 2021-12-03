"Ми ніколи такими не станемо": Лукашенко заявив, що йому ставлять у приклад Україну

"Ми ніколи такими не станемо": Лукашенко заявив, що йому ставлять у приклад Україну

Він вважає, що у білорусів "власне бачення перспектив".

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не стане такою, як Україна – демократичною, перспективною, розвиненою державою.

Про це пише білоруське державне агентство "БЕЛТА".

Свою позицію Лукашенко пояснив тим, що мовляв білоруси мають "власне бачення своїх перспектив".

"Від нас вимагають, щоб Білорусь стала такою, як Україна. Цитую: "демократичною, перспективною, розвиненою" державою, як Україна.На що чітко два дні тому їм відповіли: ми ніколи не станемо Україною. Тому що ми – білоруси, у нас власне бачення наших перспектив", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко не виключає ймовірність проведення дострокових президентських виборів. Проте відбутися це може лише після змін до білоруської конституції.

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