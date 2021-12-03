Який реальний пробіг на трасі у популярних електрокарів

Який реальний пробіг на трасі у популярних електрокарів

Mercedes вдалося отримати, як останнє місце, так і перше.

Німецькі експерти перевірили топові електрокари у реальних умовах. Для тестування обрали 10 популярних “електричок” та проїхались автобаном.

Для чистоти експерименту, всі автомобілі рухались зі швидкістю 130 кілометрів за годину і в однакових погодних умовах. Про це на своєму сайті повідомило видання Auto Bild.

Всі хто хоч раз стикався з електрокаром знає, що рух трасою для нього – це реальна проблема. Адже стихія електромобілів – затори. Коли автомобіль постійно рухається з великою швидкістю, зростає опір повітря, що змушує акумулятор виробляти більше енергії для підтримки руху в заданому ритмі. Тож, реальний запас ходу в такій подорожі залежить від цілої купи факторів на які важко вплинути.

Найгірший показник у - Mercedes-Benz EQV 300. На одному заряді він зміг проїхати лише 273 кілометри. Наступний не дуже ефективний електрокар - Kia e-Soul з показником у 280 кілометрів. Вже трохи краще себе показали Hyundai Ioniq 5 з 290 кілометрів та Kia EV6, який протягнув 295 км. З Volkswagen ID.4 GTX вдалося “витиснути” 332 кілометри, що вже непоганий показник.

Першу п’ятірку відкриває Porsche Taycan 4S, на шаленому спорткарі вдалося проїхати 352 км. Його обігнали Audi RS e-tron GT і Ford Mustang Mach-E GT з однаковим результатом в 367 кілометрів. На другому місці рейтингу опинився кросовер від баварців - BMW iX xDrive50, він проїхав на одному заряді 434 кілометра. Найбільший показник також у німців - Mercedes-Benz EQS 580 4Matic проїхав рекордні 444 кілометра.

Нагадаємо, що Німеччина відмовиться від автомобілів з традиційними двигунами до 2030 року.