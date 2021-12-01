Немає сенсу оцінювати "потік свідомості" Лукашенка - Кулеба

Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам.

Україна не реагуватиме на слова самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про його відвідання окупованого Росією Криму, а реагуватиме на його дії, проте визнання Білоруссю незаконної окупації півострову завдасть непоправного удару по українсько-білоруським стосункам.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав журналістам у Ризі, де відбувається зустріч голів МЗС країн НАТО, - пише Укрінформ.

«Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість», - резюмував Кулеба.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь визнає незаконно окупований Крим російським, коли "останній російський олігарх" почне поставляти на півострів продукцію.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву речника білоруського МЗС Володимира Макея про те, що Крим є російським. У Міністерстві зазначили, що на Мінськ чекатимуть непоправні наслідки у міждержавних відносинах у разі визнання півострова російською територією.

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