Нет смысла оценивать "поток сознания" Лукашенко — Кулеба

Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.

Украина не будет реагировать на слова самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о его посещении оккупированного Россией Крыма, а будет реагировать на его действия, однако признание Беларусью незаконной оккупации полуострова нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, — пишет Укринформ.

«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», – резюмировал Кулеба.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь признает незаконно оккупированный Крым российским , когда "последний российский олигарх" станет поставлять на полуостров продукцию.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление спикера белорусского МИД Владимира Макея о том, что Крым является российским. В Министерстве отметили, что Минск будут ждать непоправимые последствия в межгосударственных отношениях в случае признания полуострова российской территорией.

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