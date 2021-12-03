В Австрії обрали нового федерального канцлера

Він візьметься до обов’язків після відходу з посади Александера Шалленберга.

Австрійська народна партія (ÖVP) 3 грудня одноголосно обрала міністра внутрішніх справ Карла Нехаммера новим лідером партії, що, відповідно, робить його новим федеральним канцлером країни.

Про це повідомляє ORF.

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Повідомляється, сам Карл Нехаммер підтвердив таке рішення партії під час пресконференції.

Крім того, Губернатор Штирії Герман Шютценхофер також підтвердив, що міністра освіти Гайнца Фассмана на посаді замінить ректор Грацького університету Мартін Полашек.

До призначення Карл Нехаммер займав пост міністра внутрішніх справ Австрії з січня 2020 року. До цього з 2018 по 2020 роки він був генеральним секретарем Австрійської народної партії , а також членом Національної ради з 2017 по 2020 роки.

Нагадаємо, у Німеччині на 8 грудня заплановані вибри федерального канцлера. Найімовірніше, що Ангелу Меркель на посаді замінить лідер Соціал-Демократичної партії Олаф Шольц.

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