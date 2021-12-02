У Німеччині повідомили дату обрання нового канцлера

Новий очільник уряду ФРН замінить на посаді Ангелу Мекрель.

Вибори федерального канцлера Німеччини заплановані на 8 грудня. Найімовірніше, що Ангелу Меркель замінить лідер Соціал-Демократичної партії Олаф Шольц.

Про це йдеться на сайті парламенту Німеччини.

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2 грудня представники ЗМІ отримали запрошення на засідання Бундестагу, яке має відбутися 8 грудня. Під час засідання парламенту відбудеться обрання нового федерального канцлера.

Як повідомляли раніше, за рішенням коаліції трьох партій, новим канцлером ФРН стане соціал-демократ Олаф Шольц. Майбутній очільник німецького уряду подарував своїй попередниці Ангелі Меркель вазон із саджанцем - кизиловим кущем.

Нагадаємо, як пише Bild, у Німеччині три політичні партії, що пройшли до Бундестагу під час національних виборів, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів. Партії-учасниці майбутнього уряду домовились про розподіл посад в уряді майже за вісім тижнів після виборів.

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