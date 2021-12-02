В Германии сообщили дату избрания нового канцлера

Новый глава правительства ФРГ заменит в должности Ангелу Мекрель.

Выборы федерального канцлера Германии намечены на 8 декабря. Скорее всего, Ангелу Меркель заменит лидер Социал-Демократической партии Олаф Шольц.

Об этом идет речь на сайте парламента Германии.

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2 декабря представители СМИ получили приглашение на заседание Бундестага, которое должно состояться 8 декабря. В ходе заседания парламента состоится избрание нового федерального канцлера.

Как сообщалось ранее, по решению коалиции трех партий, новым канцлером ФРГ станет социал-демократ Олаф Шольц. Будущий глава немецкого правительства подарил своей предшественнице Ангеле Меркель вазон с саженцем — кизиловым кустом.

Напомним, как пишет Bild, в Германии три политические партии, прошедшие в Бундестаг во время национальных выборов, договорились о создании коалиции и разделе портфелей. Партии-участницы будущего правительства договорились о распределении должностей в правительстве почти через восемь недель после выборов.

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